Arlindinho revela estado de saúde do pai, Arlindo Cruz: Não tem tido uma grande melhora

16/06/2023 | 13:11



Na manhã desta sexta-feira, dia 16, Arlindinho foi um dos convidados do Encontro. O cantor foi para alegrar o programa e se apresentar, mas não foi só de boas notícias que ele falou.

Seu pai, Arlindo Cruz, está se recuperando de algumas cirurgias ocasionadas por um AVC sofrido pelo sambista há seis anos. Patrícia Poeta perguntou ao rapaz como estava o cantor:

- Eu vou chegar pertinho do Arlindinho, porque antes do intervalo comercial, ele cantou uma música que já havia gravado com o pai. Daí, eu estava pensando em te pedir para atualizar o quadro de saúde do Arlindo.

Arlindinho atualizou os fãs de seu pai afirmando que eles está bem, mas não tem passado por mudanças drásticas, com melhoras significativas:

- Ele está lá em casa e bem. Até que entende algumas coisas e o estado de saúde é considerado estável. Ele não tem tido uma grande melhora, mas está com um semblante melhor.

Surpreendendo o público, Arlindinho contou que o pai estava acompanhando o Encontro:

- Ele, inclusive, está assistindo a gente agora. Está bem cuidado, bem armado, até porque a nossa família cuida muito bem dele, que é nosso ídolo, nosso pai, nosso professor. Mas está bem, tudo está indo bem.