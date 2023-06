Após internação, Sidney Magal reflete sobre estado de saúde e revela que pensa em se aposentar

16/06/2023 | 13:10



Após passar mal durante um show e ser internado no hospital com pressão alta, Sidney Magal refletiu sobre o estado de saúde. Em entrevista ao jornal Estadão, o cantor revelou que foi um susto precisar ser socorrido enquanto realizava uma apresentação, mas felizmente o sangramento no cérebro não trouxe sequelas.

- Eu me assustei. Mas, chegando ao hospital, o médico me disse: Dê graças a Deus. Foi um acidente vascular muito pequeno. Foi uma coisa mínima, em uma região do cérebro que não vai te afetar absolutamente em nada. E não afetou. Nenhum movimento, nada, nada.

Bem-humorado, ele ainda citou um trecho da música e Me Chama Que Eu Vou ao brincar:

- Me deu um tremilique na hora em que eu estava cantando meu corpo estremece e já não consegue parar. Com 72 anos, brinco que não posso cantar Me Chama Que Eu Vou olhando para cima, porque, de repente...

O artista, que estava com mais de 130 quilos, também refletiu sobre seu estilo de vida:

- Foram os excessos da vida que me fizeram ter esse susto repentino. Os excessos são do homem mesmo. Vamos para o restaurante? Vamos! Vamos descansar? Não! Sempre fui assim.

Ele sabia que um dia teria que se aposentar, mas não imaginava que teria que reduzir o ritmo tão cedo.

- Eu já tinha consciência disso, mas achava que ia suportar até uns 90 anos. Não vou deixar de ter o mesmo pique no palco, mas vou me preparar para isso.

E ainda adicionou:

- Eu cuido do Magal e deixo o Magalhães de lado. Só que esse é real.

Consciente do momento em que está em sua vida, Sidney fala com naturalidade sobre a aposentadoria:

- Vai ser tão gostoso viver da memória de tudo que construí tanto quanto estar vivenciando minha carreira. Vou adorar contar para as pessoas que fui uma pessoa brilhante do que eu fiz. Viver de lembranças também é uma vida que a gente tem que saber viver.

O cantor ainda conta que se dedicará à família quando deixar de subir nos palcos:

- Quando a vida não se apresentar mais para mim de maneira intensa no palco, serei apenas o vovô da Madalena.