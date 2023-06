Ticiane Pinheiro recebe surpresa de aniversário das filhas Rafaella e Manuella

16/06/2023 | 13:11



Nesta sexta-feira, dia 16, Ticiane Pinheiro completou 47 anos de idade e recebeu o carinho da família. A aniversariante começou o dia da melhor forma possível: com uma surpresa para lá de especial das filhas Rafaella Justus e Manuella. A apresentadora usou as redes sociais para mostrar que ganhou um café da manhã com dois bolos para adoçar seu aniversário.

Nos Stories do Instagram, Ticiane exibiu registros das guloseimas que ganhou de suas pequenas. Neles não só aparecem as sobremesas, uma de frutas e uma de chocolate, como também estão presentes balões e cartões com desenhos e mensagem carinhosas deixadas pela duplinha de herdeiras. Feliz, ela agradeceu:

Obrigada!

Helô Pinheiro celebrou o aniversário da filha compartilhando um vídeo em que aparece folheando as páginas de um álbum repleto de fotos de Ticiane. Para acompanhar a imagem, ela fez uma narração com uma mensagem super carinhosa:

- Minha filha Ticinha. Hoje, 16/06/2023 é o seu aniversário. Isso me faz remeter ao passado, ao seu nascimento, que por um momento para recordar. Um baby lindo, saudável, que se transformou em uma bela mulher batalhadora. Mãe dedicada, irmã generosa, filha maravilhosa por dentro e por fora, que enche o nosso coração de amor e paixão. Você é a imagem perfeita que a natureza nos presenteou. Você é a nossa musa guerreira que tanto nos emociona. Você é o doce mais doce, a pessoa mais amada, que com seu carisma muita gente conquistou. Você é a alma que traduz amor.

César Tralli foi um dos primeiros a desejar feliz aniversário a Ticiane, pois saiu para comemorar com a amada na véspera do dia. O apresentador compartilhou um clique com a esposa nas redes sociais e escreveu:

Abrindo as celebrações do níver do meu amor. Aquele jantar a sós cheio de romantismo, que eu amoooo.Privilégio meu de comemorar já de véspera. Bom demais.