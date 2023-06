Ana Hickmann mostra tratamento de varizes: - Sofro com isso há muito tempo

16/06/2023 | 13:11



Dona de 1,20 metro de pernas, Ana Hickmann usou seu canal do YouTube para compartilhar como realiza o tratamento das varizes. A apresentadora gravou um vídeo em que surge realizando procedimentos após passar dois anos sem visitar o médico que cuida dela há quase uma década por conta da pandemia de Covid-19 e falta de tempo.

- Para quem não sabe, eu sofro com isso há muito tempo. O Dr Igor cuida de mim há mais de nove anos, desde quando estava com o Alezinho [filho de Aa] no forninho prontinho para chegar. Eu quero mostrar que cuidar desse problema de saúde é importante. Eu tinha 15 anos de idade quando fui ao primeiro médico vascular. Varizes não é uma exclusividade só das mulheres, homens sofrem e a maioria não se cuida.

Sentada no consultório com o Dr. Igor Sincos, ela revelou que não é a única na família que sofre com o problema vascular:

- Minha mãe operou duas vezes. Eu estou falando de 30 anos atrás. Minhas duas avós sempre sofreram muito com isso. A questão hereditária e genética pesa bastante.

A artista gravou como realiza o tratamento com laser e aplicação de agulhas, garantindo que é um processo tranquilo.

- É um leve desconforto, não dá para dizer que não vai sentir nada, mas é tranquilo, é tolerável.

Após o procedimento, a apresentadora vestiu meias de compressão e contou que a etapa é fundamental:

- Eu tenho que nos próximos dias usar essa meia de compressão para ajudar a todo o processo que eu fiz, a combinação das aplicações com o laser. Me surpreendi, porque tudo o que me incomodava sumiu. As marquinhas roxas que deveriam ter ficado ali ainda não apareceram.

No dia seguinte, Ana trabalhou no Hoje em Dia vestindo as meias. Já três dias depois, ela voltou para contar que não ficou com muitas marcas e mostrou os pontos de aplicação nas pernas. Por fim, fez o retorno da consulta, realizou mais uma sessão e deu continuidade ao tratamento. Na legenda do vídeo, ela explicou qual foi o intuito de compartilhar o conteúdo com os fãs:

Oi, pessoal! Tudo bem? Eu gosto de compartilhar a minha vida em casa com a minha família, mas também sobre a minha saúde, porque acredito que, de certa forma, posso estimular ou influenciar vocês a buscarem, sempre que possível, o autocuidado e irem em busca da sua melhor versão! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês um procedimento cirúrgico simples que eu fiz, tanto por estética quanto para cuidar das minha pernas, mais específico das varizes. O responsável foi o Dr. Igor, que cuida de mim há nove anos, desde a minha gravidez, e me ajuda muito a aliviar o inchaço e o desconforto. O procedimento não é invasivo, mas requer cuidados, e eu mostro como foi o passo a passo nos dias após a consulta.