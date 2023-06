Larry Ellison supera Bezos e se torna 3ª pessoa mais rica do mundo em ranking de bilionários

16/06/2023 | 12:38



Larry Ellison, cofundador da fabricante de software Oracle, superou Jeff Bezos, fundador da Amazon, e alcançou a posição de terceira pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 157,2 bilhões (R$ 754,5 bilhões), de acordo com o ranking de bilionários em tempo real da Forbes. Bezos agora aparece em quarto lugar, com fortuna estimada em US$ 149,8 bilhões (R$ 722 bilhões).

Elon Musk aparece em primeiro, com US$ 233,8 bilhões, e o francês Bernard Arnault e família, em segundo, com US$ 229,4 bilhões.

A Forbes afirma que o crescimento da fortuna de Ellison ocorre enquanto as ações da Oracle disparam para máximas históricas, devido à alta demanda por inteligência artificial.

Ellison está cerca de US$ 45 bilhões mais rico do que há apenas dois meses, segundo o veículo, período em que as ações da Oracle tiveram alta de 45%.

Na última segunda-feira, Ellison afirmou que a Oracle é a fornecedora "número um" de software de IA generativa.

Larry Ellison cofundou a Oracle há 46 anos, atuando como CEO por 37 anos, até 2014. Hoje, ele é chairman, presidente de tecnologia e tem participação de cerca de 35% na empresa.

Além da participação na Oracle, ele tem um portfólio imobiliário que vale mais de US$ 1 bilhão e inclui a maior parte de uma ilha no Havaí, que ele comprou por US$ 300 milhões em 2012.

Ellison também foi do conselho da fabricante de carros elétricos Tesla de dezembro de 2018 a agosto de 2022 e ainda possui cerca de 15 milhões de ações da montadora.