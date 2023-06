Curso gratuito para desenvolvedores ensina a criar sistema de investimento

Da Redação, com assessoria

Entre 19 e 26 de junho, ocorre a mais nova edição da Imersão Full Stack && Full Cycle. Organizado pela Full Cycle, o curso gratuito para desenvolvedores visa permitir que os profissionais se aprofundem em diversas tecnologias, como Docker, Kafka, Kubernetes, Nest.js e React. As inscrições estão abertas e podem ser feitas a partir deste link.

O curso promove ainda um projeto prático que será desenvolvido pelos participantes. Nesta edição, eles serão estimulados a criar um sistema de investimento, incluindo um home broker – plataforma virtual em que investidores conseguem negociar produtos do mercado de capitais pela internet de forma rápida e sem complicações.

O curso gratuito para desenvolvedores contará com aulas teóricas e práticas. Pela manhã, a edtech disponibilizará o conteúdo sobre o projeto a ser desenvolvido, enquanto no período da noite os alunos poderão entender como esses conceitos se aplicam no dia a dia corporativo, por meio de lives diárias com especialistas de grandes empresas de tecnologia.

Com expectativa de atingir 25 mil programadores, a Imersão Full Stack && Full Cycle contará com sorteios de prêmios para quem interagir durante as aulas e lives. Vale ressaltar ainda que o curso é indicado para profissionais com pelo menos dois anos de experiência no mercado.