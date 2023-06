Palavra do Leitor

Da Redação



16/06/2023 | 11:42



Regionalidade

Como leitor assíduo e antigo deste Diário posso atestar o conteúdo do Editorial em defesa da regionalidade (Opinião, ontem). Este veículo de comunicação vem há 65 anos apostando na integração do Grande ABC, termo, aliás, cunhado nas páginas deste jornal para unir, de forma inseparável, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Justiça

O ministro do STJ – Superior Tribunal de (in) Justiça, Sebastião Reis Junior, concedeu habeas corpus a um dos chefões do PCC, Leonardo de Lima, o Batatinha, que foi preso com dois quilos de cocaína e condenado a mais de 10 anos de prisão. Como o caso já tinha transitado em julgado, não caberia mais recursos nem habeas corpus ao meliante. Na esdrúxula sentença, o juiz alegou que os policiais não poderiam tê-lo abordado somente pelo fato de acharem que o meliante ficou nervoso ao avistar os PMs. Noutro caso recente, o ex-ministro do STF Marco Aurelio Melo soltou André do Rap, outro chefão do PCC, pela porta da frente da cadeia – este escafedeu-se e até hoje nunca mais foi visto e, de quebra, ainda teve seus bens devolvidos, entre eles um helicóptero. Parece piada, mas não é. Isto é Brasil. Hoje temos 1.390 brasileiros presos de forma irregular em Brasília, sem direito a habeas corpus porque não se pode usar este recurso quando a prisão for efetuada a mando de um ministro do Supremo. Vendo tudo isso acontecer, com a cassação de Deltan Dallagnol e Moro indo pelo mesmo caminho, não é difícil entender que no Brasil está havendo uma inversão total de valores e que o mal está vencendo, pelo menos por enquanto. Estamos vendo um Judiciário parcial e contaminado e uma perseguição política nunca visto antes na história deste País.

Mauri Fontes - Santo André

TV do PT

O PT fiel com seu apoio a ditadores, que já tentou nas gestões anteriores até aprovar um projeto para controlar o conteúdo da imprensa, ou seja, antidemocrático, sem saber o que fazer com a Nação, que clama por desenvolvimento econômico, agora para gozo de Lula e cúpula do partido querem criar a TV do PT. É brincadeira, ou zombar com a Nação. Porém, não surpreende. Já que, em agosto de 2010, foi inaugurada a tal da TV do Lula, como a TV Brasil, que até hoje, com audiência pífia, tem servido apenas aos que comandam o Planalto e seus aliados. E que nestes 13 anos de funcionamento já consumiu quase R$ 20 bilhões, dos recursos dos contribuintes. Enquanto isso 33 milhões de brasileiros estão passando fome porque partidos farsantes e retrógrados, como o PT, não se interessam em desenvolver de forma sustentada a Nação. Já que o Planalto tem mais servido a essa gente como rico e exclusivo parque de diversão.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Avaliação econômica

Melhorou a nota do Brasil? O governo atual comemorou por quê? A nota caiu durante o governo Dilma e agora subiu devido ao teto de gastos e reforma trabalhista no governo Temer, reforma da Previdência e aprovação do saneamento básico no governo Bolsonaro. Esse governo que aí está quer mexer na reforma trabalhista, mexer no teto de gastos e derrubar o marco do saneamento, além de outras medidas, conquistas que permitiram melhorar a nota. Não entendeu o recado, o aumento da nota para BB- é para cortar gastos e não criticar o Banco Central, que é quem tem juízo e segura as pontas da inflação.

Izabel Avallone - Capital

Invasão de terras

Não vi na mídia nenhuma notícia de prisão e indenização dos danos causados no fim de fevereiro nas três fazendas baianas de propriedade da Suzano Celuloso. Alguém pode explicar? Será que foi mais uma fake news? Será verdade que consta na Constituição que o “direito de propriedade é sagrado”, é cláusula pétrea, não pode ser alterada ou abolida por emenda?

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)