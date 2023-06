Mel Maia faz desabafo após ser xingada por fã: Por que sou ridícula

16/06/2023 | 11:10



Mel Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo após passar por uma situação delicada na última quinta-feira, dia 17. A atriz contou que foi xingada por uma fã que esperava por ela na entrada da TV Globo.

Mel está gravando a novela Vai na Fé e, as vezes, encontra com fãs na entrada dos estúdios. No entanto, como estava atrasada, no dia de ontem não conseguiu parar para conversar ou tirar fotos. Essa atitude teria causado incomodo em uma pessoa que estava no local.

Maia explicou:

- Estou fazendo esses Stories especialmente pra galera que fica na porta da Globo. Uma galera que conheço há um tempo sempre que tenho tempo eu paro, faço foto, vídeo. Mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Tinha mais gente que o normal, umas 15 ou 20, e eu estava no laço!

E continua:

- Não posso chegar atrasada, é meu emprego, eu tinha 20 cenas pra gravar hoje. Falei: Desculpas, gente, hoje não dá, preciso trabalhar. Estou atrasada. E fui entrando. Eu só ouvi um ridícula! Quem falou? Quem falou? Eu queria falar com a menina. Ninguém falou. Por que eu sou ridícula? Estou entrando no meu emprego, atrasada, fazendo minha obrigação do dia, sou muito simpática com todo mundo, tiro foto quando posso, faço vídeo. Vocês que ficam na porta têm que entender que nem sempre a gente vai poder atender vocês.

Ao final, Mel ainda completou:

- É nosso emprego. Vocês estão na porta do nosso emprego. A gente tem uma meta pra cumprir no dia, tem horário pra chegar, uma vida corrida, a gente às vezes chega atrasada. Vocês não podem achar que podem xingar a gente porque a gente está indo fazer nossa obrigação. E peço desculpas por não tirar foto com vocês, mas hoje não deu. Eu estava bem atrasada.