ViraTexto: chatbot consegue transcrever áudios do WhatsApp

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/06/2023 | 10:55



Nem sempre é possível ouvir as mensagens de voz que chegam via WhatsApp. Para esses casos, no entanto, existe uma solução simples: ViraTexto. O chatbot da Take Blip, empresa de tecnologia que desenvolve soluções em aplicativos, consegue transcrever áudios do WhatsApp em segundos.

O uso da ferramenta é simples e gratuito. Basta salvar o número (31) 7228-0540 na agenda telefônica e enviar um “Oi” para iniciar a conversa. Após, o usuário concordar com o Termo de Uso, ele já pode começar a encaminhar os áudios para que sejam transcritos.

O ViraTexto suporta mídias de até 4 minutos de duração. Durante os testes do 33Giga, o processo de transcrição se mostrou rápido – segundos tanto para uma mensagem de voz de 40 segundos quanto para um áudio de 2 minutos. A qualidade do texto, no entanto, não é perfeita. Algumas palavras podem ser interpretadas de maneira errada pelo chatbot, mas é possível entender o contexto geral.

É válido destacar que os áudios enviados são criptografados e armazenados temporariamente. A Take Blip afirma que, ao transcrever áudios do WhatsApp, cumpre os requisitos para garantir a privacidade dos usuários, estando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).