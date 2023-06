Nada de sirenes e alarmes em escolas

Da Redação



16/06/2023 | 10:49



Ribeirão Pires pode se tornar uma das primeiras cidades do País a deixar de usar sirenes e alarmes nas escolas das redes pública e privada, caso projeto de vereador aprovado pela Câmara seja colocado em prática pela Prefeitura. A medida prevê a substituição gradativa destes recursos por outros meios não agressivos a alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), entre outros. A proposta indica a utilização de sons que causam sensação agradável (como música), sinais luminosos ou outros métodos para indicar horários de entrada e saída, intervalo ou qualquer outra atividade. O objetivo é garantir conforto, inclusão e proteção a crianças com hipersensibilidade sensorial em relação a barulhos e ruídos, bem como de crianças com autismo.