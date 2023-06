Santo André vence, termina primeira fase em quarto e pega Blumenau

Da Redação



16/06/2023 | 10:46



Foi no sufoco, mas a AD Santo André venceu a Unimed Campinas por 75 a 74 no último compromisso das equipes na primeira fase da Liga Feminina de Basquete. O confronto ocorreu na noite de ontem no Ginásio de Esportes Laís Elena. Apesar da vitória, o placar apertado impediu que a equipe andreense, quarta colocada, invertesse a posição na tabela com o time campinense, em terceiro.

Santo André chegou aos 22 pontos na competição. É o mesmo número da Unimed Campinas, que, no entanto, acumulou mais cestas a favor nos 14 jogos iniciais: 1.004 contra 991. Nos playoffs das quartas de final, as andreenses vão enfrentar Blumenau em série melhor de três jogos. Já o time do Interior paulista pega Catanduva.

Por terem melhor campanha que os adversários, Santo André e Campinas fazem dois dos três jogos em casa. Os outros cruzamentos dos serão entre Sesi Araraquara x Ituano e Sampaio Basquete x Sodiê Mesquita. As quartas da Liga só começam após o fim da Copa América, de 1 a 9 de julho, no México.