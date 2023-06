Torcedor com camisa do Ramalhão pode pagar meia

Da Redação



16/06/2023 | 10:40



Já estão à venda os ingressos para a partida de amanhã entre Santo André x Athletic-MG, às 15 horas, no estádio Bruno José Daniel. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A diretoria do Ramalhão informa que torcedores trajados com a camisa do clube pagam meia-entrada.

Os ingressos custam R$ 40 inteira e R$ 20 meia. Menores de 12 anos, maiores de 60 anos e professores da rede municipal de ensino não pagam. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente no Poliesportivo Jairo Livolis (rua dos Ramalhões, 126 - Jaçatuba), ou no dia da partida nas bilheterias do Brunão.

O Santo André ocupa a terceira posição no Grupo 6 da competição nacional com 14 pontos e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para a segunda fase no conhecido modelo de mata-mata. O líder do grupo é a Portuguesa-RJ com 19 pontos.