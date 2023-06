Corinthians fará jogo-treino com a Portuguesa na manhã de sábado

16/06/2023 | 10:26



De olho no clássico da próxima quarta-feira, com o Santos, o Corinthians voltou com tudo aos treinos nesta semana, com atividades em dois períodos. E, para elevar a intensidade do grupo, o time fará um jogo-treino com a Portuguesa, na manhã deste sábado, às 10 horas, no CT Dr. Joaquim Grava.

O técnico Vanderlei Luxemburgo vai aproveitar a atividade para recuperar o ritmo de jogo dos titulares, que não entram em campo desde sábado passado. No total, o elenco vai completar 11 dias sem entrar em campo para uma partida oficial. O retorno será na quarta, dia 21, na Vila Belmiro.

O período sem jogos, algo raro durante a temporada do futebol brasileiro, se deve à Data Fifa. A CBF deu um descanso aos times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro neste intervalo por conta de dois amistosos da seleção brasileira, contra Guiné e Senegal, no sábado e na terça-feira, respectivamente.

No caso do Corinthians, os jogadores ganharam descanso no domingo e na segunda. As atividades foram retomadas na terça, com treino pela manhã e também à tarde. O mesmo aconteceu na quinta. Nesta sexta, a atividade será somente no período da tarde. No sábado, após o jogo-treino, haverá ainda mais uma atividade, à tarde.

Para o amistoso com a Portuguesa, Vanderlei Luxemburgo deve esboçar a equipe que jogará o clássico com o Santos. É certo que terá ao menos duas baixas: o volante Renato Augusto, machucado, e o zagueiro Bruno Méndez, integrado à seleção do Uruguai nesta Data Fifa.

Uma possível escalação do Corinthians terá: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera e Adson; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto.