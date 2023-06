Metalúrgicos protestam contra taxa de juros alta

Da Redação com AE



16/06/2023 | 10:26



Atos contra os juros altos praticados pelo BC (Banco Central) serão realizados hoje em várias cidades brasileiras. No Grande ABC, a concentração será no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, a partir das 8h, com caminhada pelo Centro até a Praça da Matriz. Em São Paulo, o protesto está previsto para as 10h em frente ao prédio do BC, na Avenida Paulista.

O secretário-geral do sindicato, Claudionor Vieira, destacou a importância da manifestação contra a política de juros altos praticada pelo Banco Central e seu presidente, Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo governo Bolsonaro em 2019.

“Os juros não podem continuar no patamar em que estão. A política de juros altos tem sido criticada por setores do meio político, empresarial, economistas, ministros e pelo presidente Lula. A taxa de juros a 13,75% é uma das mais altas do mundo e isso impede o Brasil de avançar na economia, gerar empregos, renda e desenvolvimento”, afirmou.

O ato é organizado pelas centrais sindicais, ganhou o nome de Dia Nacional de Lutas e deverá se repetir nas datas em que ocorrem as reuniões do Copom (Comitê de de Política Monetária).

Desde o início do ano o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em uma cruzada contra o atual patamar da taxa Selic, de 13,75% ao ano.

Na quarta-feira com a mudança de perspectiva do rating brasileiro pela S&P, considerada um respaldo às políticas econômicas que vêm sendo adotadas pelo governo, a temperatura aumentou ainda mais.

As manifestações nos dias do Copom serão realizadas em cidades onde há sedes do BC, mas também serão organizados atos de rua em lugares que não tenham sede do órgão, mas que sejam de grande circulação de pessoas, conforme as informações presentes no site do P