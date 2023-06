Após eliminação de Tiago Dionísio, madrugada de A Grande Conquista conta com briga e críticas a participantes

16/06/2023 | 10:10



Na noite da última quinta-feira, dia 15, Tiago Dionísio foi o quarto eliminado de A Grande Conquista em uma disputa entre Ana Paula e Murilo Dias. Após a saída do participante, aqueles que permanecem na disputa passaram a madrugada teorizando sobre os motivos que levaram à decisão do público e rolou até discussão.

Bruno Tálamo conversou com Daniel Toko e Medrado sobre a eliminação de Tiago Dionisio e disparou que Alexandre Suita é o responsável.

- O bunda mole que não quis votar para não se indispor com ninguém deixou dois amigos irem para a Zona de Risco. Esse é o jogo mais acovardado, medroso, que eu vi na história.

Além de Bruno ter deixado suas críticas a Alexandre Suita, Gyselle também demonstrou insatisfação ao disparar que e o influenciador não tem coração. No entanto, nem todo mundo parece concordar, pois Gabriel ficou incomodado com os comentários dos aliados.

- Não tem ninguém no coração do cara.

Em outro momento, Daniel Toko disse acreditar que o humorista tomou movimentos errados no jogo. Bruno também teve uma conversa franca com Medrado enquanto os dois tentavam chegar a uma conclusão se é possível se queimar por conta dos aliados:

- Eu não ando grudada com ninguém aqui, trato as pessoas da maneira que gostaria de ser tratada, que aqui é um jogo de convivência além de ser um jogo valendo um milhão. Eu acho que lá fora vou pagar pelos meus atos, ele pelo dele e você pelo seu. Nós somos responsáveis pelos nossos atos aqui dentro.

Enquanto conversava com Giulia e Ricardo, Vic ficou chateada com um posicionamento dos aliados sobre o relacionamento dela com Murilo - e a permanência dele no jogo - e logo entrou em atrito com a atriz.

- Você sempre invalida a opinião dos outros, disse a ruiva ao sair do quarto irritada.

Após Victoria agradecer outra participante por acreditar que ela pode curtir o affair, Giulia entendeu como uma indireta e uma discussão foi iniciada.

- O seu ponto de vista nesse momento me desmotiva e me deixa triste, e eu não quero ficar triste.

Após o atrito, Ricardo acalmou Giulia e explicou que eles erraram ao fazer o comentário a Vic:

- O relacionamento deles está sendo odiado sim e ele só ficou pelo jogo dele, por ser amado, a gente acabou falando isso para ela. A gente não tinha que ter falado isso para ela.

- Ela entendeu dessa maneira, o que eu falei é que têm jogos individuais. Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, respondeu a ruiva.

- Eu só acho que agora não é o momento, porque ela precisa viver essa felicidade. Foi uma resposta e deixa ela curtir esse momento, senão ela vai começar a entrar na paranoia que quando for colocada na Zona de Risco vai sair, concluiu o amigo.

Mais tarde Vic confessou que não foi nada fácil acompanhar a Zona de Risco e sentiu como se fosse ela na berlinda:

- Estou traumatizada com medo de ter que passar por isso de novo. Foi uma tortura.

Já teorizando sobre os motivos da eliminação de Tiago Dionísio, Ricardo disse:

- Seguidor não quer dizer mais nada.

- Aqui tudo é uma surpresa, respondeu Medrado.