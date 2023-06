Pela internet: ONG LBV pede doação de agasalho

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2023 | 08:33



Para aquecer quem mais precisa, a Legião da Boa Vontade (LBV) intensifica a sua Campanha Emergencial de Inverno para realizar a entrega de agasalhos para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Até o final de julho, a iniciativa promove ações em prol de famílias que sofrem com as baixas temperaturas, principalmente, nesse período do ano.

Neste momento, a LBV está arrecadando agasalhos novos , como gorro, cachecol, meias, luvas, casacos e calças de moletom, que vão compor o Kit Aquecer e serão destinados a pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. As doações para a campanha podem ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo pix solidário, pix@lbv.org.br.

Em São Paulo/SP, você pode entregar os itens novos no Centro de Assistência Humanitária, localizado na Av. Rudge, 898, no Bom Retiro. Outras informações podem ser obtidas pelo tel.: (11) 3225-5535.