Arraiás agitam quatro cidades da região neste fim de semana

Cleber Ferrette

do Diário do Grande ABC



16/06/2023 | 08:28



Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e São Bernardo prepararam programações especiais de Festa Junina que prometem agitar a região neste final de semana. As festividades já começam hoje com muitos shows, gastronomia, brincadeiras e solidariedade. Todos os eventos são gratuitos com doação voluntária de agasalhos e alimentos.

Em Santo André, o Arraial Solidário acontece no Paço Municipal, a partir das 18 horas. A dupla Thaeme e Thiago se apresenta a partir das 20h30. A festa continua no sábado com Val Pinheiro fazendo tributo à Marília Mendonça, e no domingo com a dupla Rio Negro & Solimões tocando sucessos dos mais de 30 anos de carreira.

Em Ribeirão Pires, a 45ª Festa de Santo Antônio também acontece entre hoje e domingo no Complexo Ayrton Senna, abrindo espaço para atrações locais, como as bandas Forrozim.com, Trio malaquias, Música de Poesia e Lucas Vidotte. Amanhã, a partir das 20 horas, quem promete agitar o púbico é o grupo de forró Trio Virgulino.

Já em São Bernardo, o Segundo Arraiá da cidade acontece nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, na Esplanada do Paço Municipal, com discotecagem de Rodrigo Branco e Tributo a Raul Seixas, a partir das 20 horas.

MAUÁ

A 36ª Festa Junina Solidária será realizada em dois finais de semana e reunirá importantes nomes da música, como o cantor Dilsinho (hoje 21h), o grupo Sampa Crew (amanhã 21h) e a dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo (domingo 21h). A festa continua nos dias 23, 24 e 25, com o cantor Péricles, o grupo Planta & Raíz e a dupla Fernando & Sorocaba, respectivamente. Nas redes sociais, o prefeito Marcelo Oliveira gravou uma mensagem sobre o evento. "É a festa mais tradicional da região, um evento para a família", destacou.

O arraiá de Mauá acontece no Paço Municipal (Rua Vitorino Dell’Antonia, s/n).