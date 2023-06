FMI/Georgieva: zona do euro deve focar em estabilidade financeira e inflação abaixo da meta

16/06/2023 | 08:00



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a prioridade da zona do euro no curto prazo deve ser manter a inflação abaixo da meta e preservar a estabilidade financeira. Ela participou de uma reunião do Eurogrupo nesta sexta-feira, 16, em Luxemburgo, apresentando novo relatório da instituição sobre perspectivas econômicas da União Europeia.

Georgieva destacou que a atividade econômica do bloco deve aumentar gradualmente, depois de ter atingido uma recessão técnica no início do ano. Contudo, ainda existem riscos de baixa no crescimento econômico e avanço da inflação, que, segundo ela, permanece bem acima da meta.

Para controlar os preços, o Banco Central Europeu (BCE) deve continuar apertando a política monetária e então manter a taxa de juros em território restritivo em 2023 e 2024, prolongando o suficiente para reduzir a demanda geral e o risco de perturbações no mercado financeiro. Dessa forma, o banco central também seria capaz de manter as expectativas de inflação ancoradas, avaliou a diretora.

"Do lado da estabilidade financeira, enquanto o sistema bancário aparenta resiliência, o aperto nas condições financeiras pode expor vulnerabilidades", alertou Georgieva, acrescentando que reguladores precisam ficar atentos a riscos para o financiamento, liquidez e crédito dos bancos europeus.

Em seu discurso, ela pontuou que o bloco tem feito avanços significativos para o fortalecimento da sua economia, dando destaque para os a avanços rumo à transição verde. Georgieva incentivou a utilização de investimentos "direcionados cuidadosamente" para atingir os melhores benefícios climáticos.

A diretora ainda comentou a importância do Parlamento Europeu ter aprovado o AI Act, que dá os primeiros passos na regulação da inteligência artificial (IA) na União europeia. "IA tem um enorme potencial, mas devemos garantir que funcione para todos, e que seja segura", disse.