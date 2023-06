Ueda, do BoJ, diz que inflação do Japão está desacelerando em ritmo mais lento que o esperado

16/06/2023 | 07:18



O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira (16) que a inflação doméstica está desacelerando em ritmo mais lento do que o esperado. "Espera-se que o ritmo de aumento de preços desacelere por volta da metade do ano fiscal", que começou em abril, disse Ueda, em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BoJ de mais uma vez deixar sua política monetária inalterada.

Ueda, no entanto, destacou que ainda há muita incerteza sobre se a inflação seguirá acima das projeções do BoJ ou começará a cair de forma mais acentuada ao longo do ano.

A taxa anual de inflação ao consumidor do Japão diminuiu desde o pico de 4,3% que atingiu em janeiro, mas ainda se mantinha em 3,5% em abril. A meta de inflação do BoJ é de 2%.

Na coletiva, Ueda também comentou que é importante que a taxa de câmbio oscile de forma estável, "refletindo os fundamentos econômicos", e que a recente força da Bolsa de Tóquio, que vem renovando máximas em 33 anos, é consequência de uma perspectiva positiva para a economia japonesa e lucros de empresas locais.

Ueda disse ainda que o BoJ está monitorando cuidadosamente o impacto de aumentos nos preços de ativos financeiros. Fonte: Dow Jones Newswires.