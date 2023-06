No Japão, BoJ mantém inalterada política monetária; taxa de depósitos segue em -0,1%

16/06/2023 | 07:09



O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve inalteradas as principais referências que balizam a política monetária no país, conforme decisão divulgada nesta sexta-feira, 16. O anúncio de manutenção das taxas veio em linha com o esperado por analistas, que observam o banco preparando o caminho para realizar alterações na próxima reunião de política monetária, em julho.

O banco central japonês deixou a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. A autoridade monetária ainda reiterou que pretende manter a faixa de variação do juro no intervalo de -0,50% a +0,50%, patamar definido em dezembro.

A decisão do BoJ vem após as decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana. O Fed manteve as taxas estáveis após dez aumentos consecutivos, enquanto o BCE elevou as taxas de juros em 25 pontos-base e sinalizou mais aumentos à frente.

O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, que assumiu o cargo em abril, disse que o risco de aumentos prematuros dos juros no Japão pode ser maior do que um atraso no aperto monetário. Na avaliação de Ueda, a inflação provavelmente cairá abaixo da meta de 2% do banco ainda neste ano. *Com informações do Dow Jones Newswires.