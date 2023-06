CBF agenda quartas de final da Copa do Brasil; Palmeiras x São Paulo fica fora da Globo

15/06/2023 | 23:40



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu as datas, horários e transmissões das quartas de final da Copa do Brasil de 2023. O duelo entre Bahia e Grêmio abre a fase de quartas de final da competição no dia 4 de julho.

O São Paulo enfrenta o Palmeiras por uma das vagas na semifinal da Copa do Brasil com o primeiro jogo acontecendo no dia 5 de julho, no Morumbi. Nas oitavas de final, o time de Dorival Júnior eliminou o Sport no pênaltis e a equipe de Abel Ferreira passou pelo Fortaleza. O jogo de volta entre as equipes será no dia 13 de julho no Allianz Parque.

O Corinthians encara o América-MG nas quartas de final da Copa do Brasil. Na fase anterior, o time de Vanderlei Luxemburgo eliminou o Atlético-MG, nos pênaltis. Já o América passou pelo Internacional, também nos pênaltis, para se garantir entre os oito melhores da competição. O jogo de ida entre os times será na Arena Independência em 5 de julho e a volta é na Neo Química Arena, no dia 12.

Além da busca pela questão esportiva, os clubes tem como objetivo a parte financeira da Copa do Brasil. Os quatro times que conseguirem se classificar para as semifinais da competição recebem R$ 9 milhões cada. O campeão do torneio terá R$ 70 milhões de prêmio e o vice fica com R$ 30 milhões.

JOGOS DE IDA

4 de julho (terça), às 21h: Bahia x Grêmio (SporTV e Première).

5 de julho (quarta), às 19h30: São Paulo x Palmeiras (Amazon Prime Vídeo).

5 de julho (quarta), às 21h30: América-MG x Corinthians (Globo, SporTV, Amazon Prime Vídeo e Première).

5 de julho (quarta), às 21h30: Flamengo x Athletico (Globo, SporTV, Amazon Prime Vídeo e Première).

JOGOS DE VOLTA

12 de julho (quarta), às 19h: Grêmio x Bahia (SporTV e Première).

12 de julho (quarta), às 21h30: Corinthians x América-MG (Globo, SporTV, Amazon Prime Vídeo e Première).

12 de julho (quarta), às 21h30: Athletico x Flamengo (Globo, SporTV, Amazon Prime Vídeo e Première).

13 de julho (quinta), às 20h: Palmeiras x São Paulo (Amazon Prime Vídeo)