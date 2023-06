Deborah Secco fala sobre tabu sexual e relacionamento com Hugo Moura: - Sexo é igual tomar banho

15/06/2023 | 19:11



Não é novidade que Deborah Secco fala, sem problemas, sobre sua vida pessoal e sexual. A atriz usa as redes sociais para publicar fotos de tirar o fôlego e manda a real quando conversa com alguns jornalistas ou marca presença em podcasts. Em uma conversa com o colunista Lucas Pasin, Deborah não ficou tímida e deu sua opinião sobre o tabu sexual que existe nos dias de hoje.

- Sexo é igual tomar banho, todo mundo faz, e deveria ser visto como algo necessário para a nossa saúde física e mental. Colocam o sexo num lugar de tabu, e isso não é para mim. É algo absolutamente natural, talvez por isso eu seja tão sincera e fale de forma leve sobre o assunto.

A artista ainda deu mais detalhes sobre seu casamento com Hugo Moura. Vale lembrar que o casal vive em um relacionamento aberto e é claro que a web sempre gosta de palpitar. E para calar todas as críticas, Deborah deixou bem claro que mantém a vida amorosa com o marido atualizada.

- Casamento vivo é aquele que renovamos os combinados diariamente. A pessoa que eu era ontem pode não ser a mesma de amanhã, não podemos ter um combinado fixo, que sirva para sempre. Temos que conversar. Vamos pensar se queremos abrir nosso casamento hoje, amanhã pode ser que não, e depois pode ser que sim de novo. O relacionamento vivo é com verdade, cumplicidade e amizade. Eu não sou a Deborah de 9 anos atrás, e ele não é o Hugo de 9 anos atrás. Crescemos, mudamos e nossa relação mudou. Temos que estar sempre em sintonia com a verdade.

Educação sexual

Ainda conversando com Lucas Pasin, Deborah Secco também não deixou de falar sobre a filha, Maria Flor. No assunto do tabu, a artista revelou que planeja dar uma boa educação sexual para a pequena, sem ver problemas em falar sobre sexo com ela.

- Discutir sobre sexo ou sobre a educação da minha filha, tanto faz, não tenho pudor. Não acho que o sexo é errado, proibido e feio, e que tenhamos que guardar isso para nós.

Brincadeiras

Ao Fofocalizando, programa do SBT, Deborah Secco aproveitou para explicar a brincadeira que fez com Giovanna Ewbank. Na época, a atriz convidou a esposa de Bruno Gagliasso para um ménage.

- Eu mandei mensagem, porque ela tinha falado que namorou pouco na vida. Daí eu fiz uma brincadeira, falando: Passa lá em casa. A internet é muito louca e pega isso, mas está tudo certo!

Bruna Surfistinha

Já em uma conversa durante o podcast Acompanhadas, a esposa de Hugo Moura deu mais detalhes sobre as gravações de Bruna Surfistinha. A trama conta a história de Raquel Pacheco, uma famosa garota de programa, que também é apresentadora do programa.

Deborah confessou que durante uma gravação com diversos homens, ela ficou super abalada e até desmaiou. A experiência de interpretar o que Raquel viveu na pele foi muito dolorido.

- Depois da gravação na fila a gente foi fazer as cenas no quarto, vários clientes, era um clipe de vários clientes, até que eu desmaio em cima de um cliente, e muito calor, e os homens suando em cima de mim, a maioria deles eram amigos, atores escolhidos por mim, a gente fez esse elenco juntos até para que eu me sentisse o mais confortável possível, mas é muito desconfortável. Aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim, e eu também sem roupa, o tempo inteiro exposta ali, eu lembro que terminei esse dia, tomei um banho, esfregava meu corpo, pensei: Meu Deus imagina a dor dessas meninas, eu não fiz nada e só de buscar essa energia já me dói tanto, imagina a dor dessas meninas. Eu cheguei no hotel e chorava tanto, fiquei quatro horas aos prantos, soluçando, soluçava de dor. Doía em mim num lugar que eu nunca mais acessei. Era uma dor tão profunda, tão doída.

Alopecia androgenética

Em entrevista à RedeTV!, a atriz falou sobre seu sofrimento com alopecia androgenética, isto é, uma condição genética que deixa os fios da famosa super finos e causa queda. Entretanto, Deborah não deixa a calvície abalar:

- Eu tenho muito pouco cabelo desde sempre. Tenho alopecia androgenética e, por conta disso, tenho fios [de cabelo] bem fininhos, parecendo cabelinho de bebê mesmo. Mas não é só eu, a minha família inteira tem a doença. Eu sei exatamente o desespero. Mas sei também a potência que o tratamento tem e o quanto ele é transformador. É algo que sei o quanto muda muitas vidas.

