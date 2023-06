Ruan Oliveira renova com Corinthians até dezembro e vira opção para vaga de Renato Augusto

15/06/2023 | 18:33



Paulinho improvisado, Maicon adiantado, Adson, Guilherme Biro, Giuliano, Matheus Araújo... O Corinthians já tentou de tudo para substituir Renato Augusto e agora ganhou mais uma opção. Depois de salvar a equipe da derrota ao empatar o jogo com o Cuiabá, por 1 a 1, na Neo Química Arena, o meia Ruan Oliveira renovou contrato até o fim do ano e surge como nova opção para Vanderlei Luxemburgo.

Com uma contratura muscular leve, Renato Augusto deve desfalcar o Corinthians na volta do Brasileirão, dia 21, diante do Santos, na Vila Belmiro. Ruan Oliveira assinou nesta quinta-feira a ampliação do vínculo até dezembro e se tornou mais um concorrente por uma vaga na armação do time.

Ele tinha contrato somente até o dia 30 deste mês, após ficar mais de mil dias afastado tratando de graves lesões no joelho. Voltou contra o Cuiabá e foi decisivo, o que fez a direção procurar o Metropolitano para ampliar o empréstimo por seis meses. O novo vínculo foi firmado nesta tarde.

"Estou muito feliz com esta renovação e espero poder contribuir bastante para o clube até o fim do ano", comentou o jogador. "A torcida pode esperar muita raça e vontade dentro de campo", completou. É justamente raça que os corintianos vêm cobrando do time nos últimos dias, com muita pressão sobre a diretoria, inclusive.

Com Róger Guedes recuperado de gripe e quase todos do elenco à disposição, o Corinthians trabalhou em dois períodos nesta quinta-feira. Pela manhã, foram diversos trabalhos físicos e, à tarde, Luxemburgo ensaiou situações de jogo que pretende apresentar diante do Santos para o time anotar o primeiro ponto longe de casa e, se possível, o ataque desencantar como visitante sob a direção do treinador.