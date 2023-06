Virginia Fonseca reclama de bafo de Zé Felipe

15/06/2023 | 18:11



Que situação! Curtindo alguns dias de descanso ao lado do maridão, Zé Felipe, Virginia Fonseca está compartilhando diversos momentos com os seus seguidores, incluindo alguns detalhes bem íntimos.

Em suas redes sociais, a influenciadora contou que curtiu um jantar romântico com o amado, que acabou comendo uma batata com muita cebola e acordou com um cheiro não muito bom.

- Ele comeu uma batata ontem à noite, a batata era pura cebola! Dormiu cheirando a ela e acordou cheirando a ela, começou.

Virginia deixou claro que o marido escovou os dentes, mas o cheiro não passou de jeito nenhum:

- Ele escovou os dentes, viu? Ele fica p, mas é verdade!