Aos 83 anos de idade, Al Pacino teria dado boas-vindas ao quarto filho, diz site

15/06/2023 | 18:10



Al Pacino, de 83 anos de idade, é conhecido por ter diversos filmes de sucesso em seu currículo e ter interpretado Michael Corleone em O Poderoso Chefão. Entretanto, o nome do ator está em alta, pois, segundo o TMZ, ele teria dado boas-vindas ao quarto filho. O bebê é fruto do relacionamento do artista com Noora Alfallah, de 29 anos de idade.

Apesar do casal não ter feito o anúncio do nascimento oficialmente, o site compartilhou algumas fotos de Pacino e Alfallah que teriam sido tiradas na noite da última quarta-feira, dia 14. No clique, Noora estava no volante - algo que é bom evitar durante a gravidez - e uma cadeirinha de bebê podia ser vista no banco traseiro do carro.

Além disso, fontes próximas do ator disseram que a família está muito feliz com a novidade. Entretanto, não revelaram o sexo do bebê.

Vale lembrar que o casal assumiu o relacionamento em 2022, após serem flagrados em um restaurante. Desde então, eles mantêm a relação super privada, mas, para a felicidade de todos, a nova adição da família foi compartilhada pelo TMZ em maio deste ano.

Vocês acham que Al Pacino teve mais uma filha, ou filho?