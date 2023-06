Lançamento de Luan Santana, LUAN CITY 2.0 - FASE 1, chega no Top 10 Mundial do Spotify

15/06/2023 | 18:10



Como você acompanhou, foi lançado no dia 8 de junho algumas músicas do DVD novo de Luan Santana, LUAN CITY 2.0 - FASE 1. Neste primeiro lançamento, Meio Termo, Carregador, Vai Chorar no Carro, E Aí, Vida Noturna, Saudade Imperceptível e Deus É Muito Bom foram disponibilizadas ao público em todas as plataformas de música. E foi sucesso!

Parece que a tão sonhada carreira internacional já é realidade para Luan Santana. O EP chegou no Top 10 Mundial do Spotify fazendo o cantor se tornar o único brasileiro no Top Global de álbuns pelo Spotify e Spotify Charts desta semana.

A primeira fase de LUAN CITY 2.0 acumula mais de 25 milhões de plays no Spotify e a faixa E Aí, está liderando as rádios do Brasil! Para contemplar tanto sucesso, o vídeo clipe oficial da música chega na próxima sexta feira, dia 16, às 12h. Luan afirma que é uma satisfação ouvir o impacto que cada lançamento tem junto ao público, sempre tão receptivo e caloroso no que diz respeito a todos os seus trabalhos.