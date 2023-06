Andréa Sorvetão conta que seu marido, Conrado, deu início as sessões de quimioterapia: Agora só faltam 11

15/06/2023 | 16:10



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o cantor Conrado havia postado em suas redes sociais, no último dia 2, que precisou adiar sua quimioterapia preventiva devido a um quadro de febre. O artista relatou que deu entrada no Hospital de Barretos após a reação inesperada devido a cirurgia que havia feito para inserir um cateter e depois poder dar início a quimioterapia. Além da febre, Conrado contou que estava com água na pélvis.

Nesta quinta-feira, dia 15, a esposa do músico, Andréa Sorvetão, postou atualizações sobre o quadro médico de Conrado. Segundo ela, o cantor deu início as sessões de quimioterapia. No total, serão 12 sessões do tratamento preventivo. A ex-paquita também aproveitou para agradecer o Hospital de Barretos pela atenção.

Eram 12 sessões? a 1ª já foi!!! Agora só faltam 11 ?Obrigada Hospital De Amor por tantooo amor. Deus é maravilhosooo!!! Deus é bom o todo tempo. Obrigadaaaa!!! Obrigadooo!!!, escreveu na legenda da publicação.