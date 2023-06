Família de Gloria Maria volta a fazer publicação nas redes sociais da jornalista

15/06/2023 | 16:10



Eterna saudade! Nesta quinta-feira, dia 15, os fãs de Gloria Maria foram surpreendidos com postagens nas redes sociais da jornalista após quatro meses da morte da mesma.

Com mais de três milhões de seguidores, a conta estava sem postagem há algum tempo, e a família presenteou todos com três publicações, incluindo fotos da jornalista e uma frase que ela costumava dizer:

A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso.

Claro que a postagem emocionou a todos, e nos comentários os internautas deixaram mensagens carinhosas:

Que falta você faz, disse uma.

Eterna ? maravilhosa ? inspiração para todos nós, escreveu uma segunda.

Que saudades de você, minha amiga querida!, comentou outra.

No Twitter alguns internautas se assustaram com as postagens.