Léo, da dupla Victor e Léo, conta das dificuldades da carreira solo: O mais complicado é entender pra onde ir

15/06/2023 | 16:10



Nesta quinta-feira, dia 15, um dos convidados do Encontro foi Léo Chaves, que fazia dupla com seu irmão Leo. O sertanejo foi entrevistado por Patrícia Poeta e aproveitou para contar sobre as novidades de sua vida e de sua carreira após o fim de Victor e Leo. O cantor contou que, para ele, seu maior desafio foi dar início a carreira solo.

- O mais complicado é entender pra onde ir, porque depois, você vem de uma grande marca com fãs no Brasil inteiro, músicas conhecidas, você entende que o histórico de pessoas que terminaram uma dupla e foram para carreira solo, não é tão bom. O que a gente fez foi parar, eu não fiz shows abertos em quatro, cinco anos, comecei a fazer apenas eventos coorporativos.

Vale lembrar que, em 2018, a dupla sertaneja era jurada do The Voice Kids Brasil. Entretanto, Victor foi acusado de agredir sua esposa que estava grávida, Poliana Bagatini, e foi temporariamente preso. A polêmica fez com que a dupla saísse do programa e chegasse ao fim.