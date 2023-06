Após surto de febre maculosa, assessoria de Gusttavo Lima fala sobre show em fazenda de Campinas

15/06/2023 | 15:10



Os moradores de Campinas, cidade do interior de São Paulo, estão em estado de alerta após um surto de febre maculosa. As vítimas teriam contraído a doença após marcar presença na Feijoada do Rosa, festa realizada na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio. Gusttavo Lima possui um show agendado para o dia 21 de julho na casa de festas e a assessoria de imprensa do cantor precisou se pronunciar sobre o evento.

Segundo informações do jornal Metrópoles, a empresa que cuida doa carreira do artista informou que precisará realizar uma avaliação minuciosa da situação.

A BALADA EVENTOS, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, informa que a realização do show agendado para 21/7 em Campinas (SP) dependerá de uma avaliação minuciosa do plano de ação apresentado pela Fazenda Santa Margarida, assim como das propostas para orientar o público nos próximos eventos no local.

A assessoria de Gusttavo ainda adicionou que em breve deve divulgar qual decisão foi tomada em relação ao show.

Estaremos acompanhando a situação e até a próxima quarta-feira será feita uma análise para verificar a possibilidade de manter a mesma localidade e data do evento.

Outro artista que foi afetado pelo surto de febre maculosa foram Seu Jorge, que garantiu não ter apresentado sintomas após se apresentar no espaço em Campinas. Ivete Sangalo realizou um show no local no dia 29 de abril, antes dos casos começarem a aparecer.