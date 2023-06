Onde parar motorhome em Miami – Campings e estacionamentos

Redação

Se você deseja saber onde parar motorhome em Miami, chegou ao lugar certo. Não que seja fácil arrumar uma vaga por lá. Na maioria das ruas da cidade da Flórida, por exemplo, não é permitido. Mas com um planejamento prévio, dá para se virar.

Como é complicado dirigir e estacionar motorhome por lá, o ideal é que você use o menos possível o veículo durante sua estada em Miami. Essas e outras dicas eu dou neste guia completo com tudo que você precisa saber para viajar de motorhome nos EUA pela primeira vez.

Agora, se não tiver jeito, basta ficar de olho na sinalização e encontrar os campings e estacionamentos da região que aceitam RVs, como os motorhomes são chamados por lá.

Uma boa dica é, antes de viajar, consultar empresas especializadas no aluguel de motorhome para brasileiros, como a Motorhome Trips. O atendimento é ótimo e eles costumam tirar dúvidas importantes.

Onde parar motorhome em Miami

Vou deixar aqui uma lista de lugares onde parar motorhome em Miami. Vale ressaltar, porém, que as regras podem mudar repentinamente. Então, cheque tudo com antecedência e jamais estacione e, principalmente, pernoite em algum ponto caso não tenha certeza. Afinal, as multas podem ser caras.

Entre os lugares para estacionar motorhome em Miami estão:

Campings para motorhome em Miami

Aqui estão alguns dos melhores campings para motorhome em Miami:

Larry and Penny Thompson Memorial Park : Localizado no sudoeste de Miami, este parque municipal oferece uma área de camping com espaços para motorhomes. Eles oferecem conexões completas de serviços, como eletricidade, água e esgoto, além de instalações como piscinas, lagoas, quadras esportivas e playgrounds.

: Localizado no sudoeste de Miami, este parque municipal oferece uma área de camping com espaços para motorhomes. Eles oferecem conexões completas de serviços, como eletricidade, água e esgoto, além de instalações como piscinas, lagoas, quadras esportivas e playgrounds. Encore Miami Everglades RV Resort : Este camping tem conexões completas de serviços. O local ainda conta com piscinas, quadras esportivas e sala de jogos, oferecendo uma boa estrutura para quem viaja de motorhome.

: Este camping tem conexões completas de serviços. O local ainda conta com piscinas, quadras esportivas e sala de jogos, oferecendo uma boa estrutura para quem viaja de motorhome. Kozy Kampers RV Park : Localizado em Homestead, próximo a Miami, este camping também oferece espaços para motorhomes com conexões completas de serviços. O diferencial é a marina local, onde dá para alugar barcos e curtir atividades aquáticas.

: Localizado em Homestead, próximo a Miami, este camping também oferece espaços para motorhomes com conexões completas de serviços. O diferencial é a marina local, onde dá para alugar barcos e curtir atividades aquáticas. The Barnacle Historic State Park: Embora não seja um camping dedicado a motorhomes, o The Barnacle Historic State Park, localizado em Coconut Grove, oferece estacionamento noturno para RVs. O parque fica à beira-mar.

Ao planejar sua estadia em um desses campings, é importante verificar a disponibilidade, fazer reservas antecipadas e confirmar todas as informações necessárias antes de chegar.

Outros lugares para estacionar motorhome em Miami

Além dos campings, veja mais alguns lugares onde, geralmente, você pode parar motorhome em Miami. Não deixe de seguir as placas indicativas e checar se as regras não mudaram.

Supermercados: Alguns supermercados em Miami, como Walmart Supercenters e outros estabelecimentos similares, podem permitir o estacionamento de motorhomes em seus estacionamentos. No entanto, é sempre importante verificar com a gerência do estabelecimento antes de estacionar e respeitar quaisquer restrições ou limites de tempo que possam estar em vigor. Entre no Customer Service e tire todas as dúvidas antes, por exemplo, de pernoitar.

Alguns supermercados em Miami, como Walmart Supercenters e outros estabelecimentos similares, podem permitir o estacionamento de motorhomes em seus estacionamentos. No entanto, é sempre importante verificar com a gerência do estabelecimento antes de estacionar e respeitar quaisquer restrições ou limites de tempo que possam estar em vigor. Entre no Customer Service e tire todas as dúvidas antes, por exemplo, de pernoitar. Parques estaduais e praias: Alguns parques estaduais e praias em Miami podem oferecer estacionamento para motorhomes. Entre eles estão o Matheson Hammock Park e o Crandon Park. Verifique as regras específicas de cada local e esteja ciente de quaisquer restrições ou taxas que possam ser aplicadas.

Alguns parques estaduais e praias em Miami podem oferecer estacionamento para motorhomes. Entre eles estão o Matheson Hammock Park e o Crandon Park. Verifique as regras específicas de cada local e esteja ciente de quaisquer restrições ou taxas que possam ser aplicadas. Atrações turísticas: Algumas atrações de Miami podem ter estacionamentos que acomodam motorhomes. É o caso do Miami MetroZoo (Zoo Miami).

Aplicativos para motorhome

Para encontrar os melhores lugares para parar motorhome em Miami, a dica é usar aplicativos especializados. Existem vários que funcionam bem nos EUA, como RV Parky, iOverlander e park4night.

Neles, você consegue pesquisar localização, ver avaliações de outros usuários, encontrar informações sobre o que os campings oferecem e ver se eles são secos ou contam com conexões para água, esgoto e eletricidade.

Para usar os aplicativos sem problemas nos EUA, não se esqueça de comprar um bom chip de internet. Ele resolverá grande parte de seus problemas durante a viagem de motorhome.

Seguro viagem EUA

Ao planejar uma viagem de motorhome nos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

