Petrobras anuncia redução de 4,66% para o preço da gasolina

15/06/2023 | 13:37



A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 15, corte de R$ 0,13 no preço médio de venda do litro da gasolina na refinaria, o equivalente a um corte de 4,66%. O preço passa a ser de R$ 2,66 por litro, a partir da sexta-feira, 16.

"Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba", diz a estatal.

Em nota, a empresa afirmou que mantidas as parcelas referentes aos demais agentes, conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 4 a 10/6, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro.

A Petrobras afirmou que, na formação de seus preços, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

A redução anunciada nesta quinta-feira é a segunda em praticamente um mês. Em 16 de maio, presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reduziu em R$ 0,40 o preço da gasolina, R$ 0,44 no diesel e R$ 0,69 do GLP para as distribuidoras.

A revisão foi comunicada pelo executivo durante apresentação das mudanças na política de preços dos combustíveis - promessa de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o levantamento semanal da ANP, na semana de 4 a 10 de junho, o preço médio da gasolina subiu 4%, para R$ 5,42 por litro.

O aumento refletiu a mudança no ICMS a partir deste mês, que passou a ser cobrado em uma única etapa da cadeia, e com uma alíquota uniforme e fixa por litro de gasolina, de R$ 1,22. Antes, a alíquota era um porcentual por litro, que variava de 17% a 23%, a depender do Estado.