Esposa de Stênio Garcia revela que teve mal-estar após polêmicas ao vivo

15/06/2023 | 13:10



Como você vem acompanhando, Stênio Garcia decidiu se aventurar em uma harmonização facial e mostrou o resultado durante o Fofocalizando, do SBT. O que ele não imaginava era a onda de piadas, memes e críticas que iria receber por conta disso.

E durante a tarde da última quarta-feira, dia 14, Mari Saade acabou se alterando bastante durante uma entrada ao vivo no programa e acabou falando tudo o que estava preso em sua garganta e até chegou a pedir a demissão de Léo Dias do programa.

Após toda confusão e polêmica, a esposa do ator foi até as redes sociais um pouco mais calma para falar o que etava sentindo e adiantou para os seguidores que acabou passando bem mal durante a tarde após as polêmicas envolvendo a emissora de Silvio Santos.

Oi pessoal, hoje passei por uma situação... Eu estava com a pressão alta, 16 por dez porque hoje eu implorei ao SBT, eu já tinha ido ontem lpa, fui ao SBT por causa das dentistas que fizeram a harmonização no Stênio, que ficou maravilhoso. E ele inchou por conta da cortisona. E aí a gente nem ligou para a repercussão, mas eles ligaram. Aí eu pedi que não viessem, mas eles vieram aqui quando eu vi estava todo mundo aqui então eu tive que fazer. Eu não queria ter feito, eu implorei que não fosse feito hoej proque meu maridinho está com uma dor ciática.

Completamente abalada e mostrando Stênio Garcia em uma cama, Mari Saade fez questão ainda de explicar a reação explosiva que teve ao vivo.

De repente estou sentada na minha casa quando fui invadida por esse senhor, Léo Dias, na minha casa. Não é uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que eu não conheço, eu vi ele berrando na minha casa, no meu espaço sagrado, seu sou agradedica. Aí eu falei: Eu vou bater em vocês, eu vou massacrar vocês. Como é que o Silvio Santos tem coragem de ter uma pessoa que agride a quem está abrindo as portas para o SBT e quem deu audiência para eles ontem. Quando eu quis dizer bater, eu quis deixar na Justiça.

Eita! Na legenda da publicação, a esposa do ator explicou que não passou bem após todo o ocorrido com a emissora.