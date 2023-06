Pedro Alonso anuncia evento online mundial para fãs de La Casa de Papel

15/06/2023 | 13:10



Vem aí! A Netflix está realizando eventos a todo vapor e acaba de anunciar uma surpresa para os fãs da série espanhola de sucesso La Casa de Papel. Nas redes sociais oficiais da produção, foi requisitado que o público que acompanhou a trama separe seus trajes formais, pois um conteúdo online especial está a caminho.

Pedro Alonso, ator que interpreta Berlim, apareceu em um vídeo para explicar o motivo de não poder estar presente no Tudum e contar que será lançada uma trama centrada no passado personagem, acompanhado de um novo grupo.

- Como vai você? Estou um pouco triste porque não pude ir ao Tudum. Por que não pude comparecer? Porque estou trabalhando, porque estamos aqui fazendo coisas boas. As mentes daqui tiveram a ideia de voltar ao passado de Berlim. Ele foi a palácios como Paris. Porque tivemos uma ideia e de repente dissemos: Vamos pegar algumas coisas que valem 44 milhões de euros. Oh! Eu quase esqueci. Eu faço isso com um novo grupo que não é o que você conhecia. Vamos nos divertir muito porque faço isso para me divertir.

Na legenda da publicação, o perfil da série original da plataforma de streaming anunciou a data e o horário no evento, que será realizado no YouTube.

Caros seguidores, sua presença é obrigatória em um evento mundial exclusivo. Traje formal é opcional, mas recomendado. 17 de junho às 13h30 PST /17h30 BRT / 22h30 CET no YouTube da Netflix.