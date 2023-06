Charge do dia

Seri



15/06/2023 | 12:42



A Prefeitura de Santo André e a FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) assinaram, ontem, termo de cooperação para reforçar o atendimento na rede municipal de saúde. O acordo formaliza a realização de estágios curriculares obrigatórios dos alunos de medicina do centro universitário nas unidades do município.