Testemunha ocular revela detalhes do acidente que matou o ator Treat Williams: - Eu o vi voar pelo ar

15/06/2023 | 12:10



Uma testemunha ocular revelou detalhes do acidente de carro que matou Treat Williams. Matt Rapphahn, proprietário de uma loja automotiva localizada próxima ao local em que a moto do ator colidiu com um veículo, contou ao Daily Mail que viu como tudo aconteceu e o artista estava consciente quando o socorro chegou.

Matt contou que estava do lado de fora de sua loja quando e o acidente ocorreu bem na sua frente. Segundo ele, Treat estava conversando com os paramédicos enquanto estava deitado na calçada.

- Ele estava totalmente alerta, respondendo a perguntas.

Ryan Koss, que era a outra parte envolvida na colisão, entrando no estacionamento da oficina com seu carro quando bateu com a motocicleta do artista.

- Eu vi o Treat voar pelo ar, disse Matt.

Treat estava usando capacete e foi deixado na calçada poucos metros de sua moto.

- O pneu ainda estava girando.

Imediatamente após o ocorrido, diversas pessoas se mobilizaram e ofereceram ajuda.

- Ele estava totalmente desnorteado e eles faziam perguntas básicas, como: Você sabe onde está? Qual é o nome da sua esposa? Esse tipo de coisa. E ele foi responsivo. Parecia que ele estava acordado o tempo todo porque, obviamente, quando eles tiveram que movê-lo, você podia ver que ele estava com muita dor. Eles o colocaram na ambulância e partiram. Honestamente, eu estava bastante esperançoso de que ele iria sobreviver.

Apesar de ter sido levado às pressas para o hospital com ferimentos graves, ele não resistiu ao acidente. Matt revelou que Treat era um cliente regular da loja por gostar de carros e motos e não fazia muito tempo desde que fez sua última visita.

- Ele parou na oficina há apenas algumas semanas e marcou alguns horários para seus veículos. Ele estacionou aqui em sua velha caminhonete Apache, um Chevrolet 57 azul. Estávamos conversando sobre atores entrando em greve agora, e ele parecia meio mal-humorado com isso. Ele queria voltar a trabalhar como ator. Também conversamos sobre aviões, porque ele era um entusiasta de aviões. Eu encontrava com ele na cidade o tempo todo. Ele contava algumas histórias. Ele tinha uma risada tão boa. Ele era um cara legal, super legal. Esta era sua casa. Esta era a sua comunidade.

E ainda aproveitou para continuar a elogiar o ator ao revelar que ele já fez um cheque para ajudar amigos de Matt após eles teram sua casa atingida por um incêndio.

- As pessoas por aqui têm usado aquele velho clichê o dia todo - que para alguém que é famoso em Hollywood, ele era totalmente tranquilo.