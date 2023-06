Barretto, dupla de Bruno, revela que filho recém-nascido recebeu alta médica

15/06/2023 | 12:10



A manhã desta quinta-feira, dia 15, vai ser marcada com uma enorme importância na vida de Barretto, cantor que faz dupla sertaneja com Bruno. Tudo porque ele está com motivos de sobra para comemorar o retorno de seu filho para casa.

Pois é, o pequeno Isac que nasceu prematuro no dia 29 de maio, teria sido intubado e foi parar até na UTI, agora está respirando sozinho e já pode deixar o quarto do hospital por conta desse quadro de melhoras e seguir para casa. O papai, claro, comemorou e mostrou tudo nas redes sociais.

Com uma foto do bebê tirando um cochilo e todo embrulhado em uma matinha azul quentinha, Barretto fez questão de atualizar os fãs e seguidore porque assim como o papai e a mamãe, Luisa Marconi, eles também estavam super preocupados, mas tudo está seguindo bem.

Bora Pra Casa Graças a Deus. Foram 17 dias. Mais Deus sempre conosco e agora chegou a vitoria.