Messi marca gol mais rápido da carreira e Argentina vence Austrália em amistoso

15/06/2023 | 11:16



Com gol relâmpago de Lionel Messi, a seleção da Argentina derrotou a Austrália por 2 a 0, nesta quinta-feira, em amistoso disputado em Pequim, na China. O confronto foi marcado pelo gol mais rápido da carreira do atacante argentino, a 1 minuto e 19 segundos de partida.

O lance teve início com um erro da defesa australiana, que permitiu rápida troca de passes no ataque argentino, até a bola chegar aos pés de Messi. O craque dominou rapidamente e acertou belo chute de fora da área, a meia altura, no canto direito do goleiro Mathew Ryan.

Até então, o gol mais rápido de Messi havia acontecido em 2018, em partida do Barcelona contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões. O argentino balançara as redes aos 2 minutos e 7 segundos de partida. Pela seleção do seu país, Messi tinha como gol mais rápido aquele que marcou na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, diante da Nigéria, aos 2 minutos e 26 segundos.

Messi também participou da jogada do segundo gol dos argentinos nesta quinta. Ele iniciou o lance, pelo lado esquerdo do ataque, que culminou em cruzamento de De Paul e cabeçada certeira do zagueiro Germán Pezzella. O defensor surgiu no meio da área, sem qualquer marcação, e selou o placar.

O amistoso com a Austrália foi o terceiro jogo da Argentina desde a conquista do tricampeonato mundial na Copa do Mundo do Catar, em dezembro do ano passado. Na primeira Data Fifa do ano, o time comandado pelo técnico Lionel Scaloni venceu Panamá por 2 a 0 e aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre Curaçao.

O jogo desta quinta foi uma reedição do confronto entre argentinos e australianos disputado nas oitavas de final do Mundial do Catar. Na ocasião, o time sul-americano venceu por 2 a 1, com gols de Messi e Julián Álvarez.

Messi e companhia voltam a campo na segunda-feira, às 9h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Indonésia no estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta.

Mais cedo, em outro amistoso desta quinta, o Japão goleou El Salvador por 6 a 0, no estádio Toyota, em Aichi. Taniguchi, Ueda (pênalti), Kubo, Doan, Nakamura e Furuhashi marcaram os gols da partida. Mitoma, do Brighton, da Inglaterra, foi o responsável por duas assistências.