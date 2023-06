Palavra do Leitor

Da Redação



Saúde em São Bernardo

Está correto o Editorial que diz que o silêncio do prefeito Orlando Morando e do secretário de Saúde Geraldo Reple Sobrinho diante da acusação de negligência a uma garotinha de um ano, que morreu na terça-feira, é desrespeito à memória da vítima e à dignidade dos familiares e amigos (Opinião, ontem).

José Cardoso - São Caetano





Doação de sangue

Neste 14 de junho é comemorado em todo mundo o Dia Mundial do Doador de Sangue. É claro que temos não só esse dia, mas todos os dias do ano para que possamos fazer esse gesto de amor, solidariedade e altruísmo, pois a cada doação podemos salvar até quatro vidas. Seria importante que nós, nossos familiares e nossos afetos refletissem sobre esse importante ato, o ato de salvar vidas. E nossos feitores de leis e autoridades competentes poderiam também pensar em uma ação que traria aos bancos de sangue no Brasil mais uma busca de solução. Existe no Brasil uma população carcerária de aproximadamente 650 mil detentos no cumprimento de suas penas de detenção. E se esses detentos fossem obrigados a serem doadores de sangue, nos períodos clinicamente recomendáveis, após passarem por exames imprescindíveis?





Cecél Garcia - Santo André

Plano automotivo

Mesmo não sendo um programa de longo alcance, com o mercado em declínio, o setor automotivo anuncia adesão de nove montadoras de carros e 10 de ônibus e caminhões para aproveitar incentivos tributários que serão revertidos em descontos de R$ 2.000 a R$ 8.000 ao comprador de veículos novos. Ao todo o setor definiu 31 modelos de veículos que estarão à disposição dos compradores. O governo destinou R$ 1,5 bilhão para esse programa, que inicialmente seria exclusivo para carros populares e agora inclui também ônibus e caminhões. Verba essa pequena, que, pelo otimismo do mercado, pode ser suficiente somente para 30 dias de vendas. De qualquer forma, paliativo ou não, vale a intenção.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Democracia

A democracia brasileira, diante de fatos reais, está sub judice, com tendências estranhas. Devido ao CEP, foram desconsideradas duas condenações em três instâncias e um candidato foi eleito após atropelar a Lei de Ficha Limpa. No processo eleitoral, o vital “código fonte”, sem transparência, gerou insatisfações. Atuante na Operação Lava Jato, sem restrição eleitoral, eleito e empossado deputado federal foi cassado e libertos os apenados na Lava Jato . Calorosa recepção enaltecendo o ditador venezuelano. Mais incrível foi o condenado a mais de 400 anos em 20 processos, solto após seis anos de prisão. A constante inversão de valores e insegurança jurídica desestimulam investimentos e assustam as pessoas que querem o bem do Brasil.





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Agradecimento à PM

Gostaria de agradecer, por meio desta coluna, a Polícia Militar, que atendeu ao meu pedido, no sábado, de perturbação de sossego ocorrido numa residência em frente onde moro. O meu muito obrigada.

Keiko Sakata - São Bernardo