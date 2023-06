Ibovespa abre em queda, mas supera realização de lucros e volta a subir

15/06/2023 | 11:07



O Ibovespa iniciou o pregão desta quinta-feira, 15, indicando leve queda, alinhada aos índices da bolsa de Nova York e com realização de lucros em ações específicas. No entanto, o movimento foi absorvido nos últimos minutos e o principal índice da B3 passou a avançar levemente, impulsionando os ganhos acumulados em junho para mais de 10%.

Segundo operadores, o cenário ainda é considerado essencialmente favorável aos ativos de risco.

As apostas em corte de juros em agosto e a melhora das perspectiva do rating brasileiro, promovida ontem pela agência de classificação de risco S&P Global, são alguns dos fatores que favorecem a demanda pelos ativos hoje.

A recuperação das commodities também ajuda e os analistas acreditam que o Ibovespa tem fôlego para buscar o patamar dos 121 mil pontos em breve, alcançando o pico registrado em 2022.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição não está considerando a possibilidade de uma pausa no ciclo de aperto monetário iniciado em meados do ano passado.

Em entrevista coletiva após a alta de juros de mais cedo, Lagarde disse que o BCE ainda não chegou ao fim de sua jornada e que há "caminho a ser coberto" no processo de aperto.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu início há pouco à reunião ministerial, dizendo que o governo terminou a primeira etapa de reorganização das políticas públicas. Ele pediu que os ministros digam o que já foi feito por suas Pastas, citem eventuais dificuldades e adiantem quais serão os seus próximos passos.

Às 10h36, o Ibovespa marcava 119.422,77 pontos, em alta de 0,30%. Petrobras ON e PN subiam 1,96% e 2,29%, nesta ordem.