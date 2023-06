HondaJet 2600 Concept: Honda passará a comercializar jatos

Da Redação

A Honda Aircraft Company anunciou ontem (14) que irá comercializar o HondaJet 2600 Concept. Trata-se de um jato leve totalmente novo que foi apresentado pela primeira vez na NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE, Convenção e Exposição de Aviação Executiva da Associação Nacional de Aviação Executiva, na tradução para português).

A empresa também disse que terá como meta a certificação de tipo em 2028 para o HondaJet 2600 Concept. Isso representará uma nova linha de produtos para a Honda Aircraft Company e será oferecido junto com seu modelo existente, o HondaJet Elite II.

Além disso, com base no compromisso da Honda Aircraft Company em reduzir as emissões de carbono, o novo jato leve oferecerá eficiência de combustível com até 20% a mais de eficiência em comparação com outros jatos leves. Além disso, mais de 40% de eficiência, se comparado aos jatos de tamanho médio, durante um voo típico.

“A comercialização do nosso novo jato leve HondaJet 2600 Concept representa o próximo capítulo da Honda de mobilidade aérea, o que expande ainda mais o potencial da vida das pessoas”, disse Hideto Yamasaki, presidente e CEO da Honda Aircraft Company. “Ao aproveitar a experiência por trás de nossas inovações tecnológicas, vamos acelerar o desenvolvimento do programa com a sustentabilidade como elemento-chave em todo o processo.”

A Honda Aircraft Company identificou fornecedores específicos para o novo jato leve e firmou acordos de fornecimento estratégico com a Aernnova para aero estruturas e componentes, a Garmin para aviônicos, a Spirit AeroSystems para a fuselagem e Williams International para os motores.

A Honda Aircraft Company está finalizando os projetos de engenharia para o novo jato leve, com atividades de fabricação em andamento.

Especificações

Motor Williams International FJ44-4C Conjunto aviônico Garmin G3000 Configuração 1 tripulante + 10 pessoas 2 tripulantes + 9 pessoas Alcance certificação NBAA (1 tripulante + 4 pessoas) * 2,625 milhas náuticas Máxima velocidade de cruzeiro* 450 KTAS / 450 nós Máxima altitude de cruzeiro* FL470 / 47.000 pés

*Meta de desempenho