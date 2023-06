Unidade regional

Da Redação



15/06/2023 | 10:49



É simbólica a imagem que estampa a capa desta edição do Diário. Por ocasião da assinatura de termo de cooperação entre o Paço de Santo André e a FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), aparecem juntos o prefeito Paulo Serra (PSDB), o reitor David Uip e o presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mário Pereira de Souza Gomes – instituição que mantém a escola superior de formação médica. A união do trio, cujos integrantes se afastaram em determinado período devido a divergências políticas, representa vitória da regionalidade. Faz 65 anos que este jornal batalha pela convergência de forças político-administrativas em prol dos interesses dos moradores das sete cidades.

O acordo entre Prefeitura e FMABC reforça a assistência à população na rede de saúde andreense. A assinatura formaliza a realização de estágios curriculares obrigatórios dos alunos de medicina do centro universitário nas unidades o município. Compreende ainda a realização de residências médicas, atividades de pós-graduação, de extensão e pesquisas científicas. Foi anunciado durante a solenidade novo contrato para prestação de serviços na área da saúde. A partir do dia 1°, a instituição de ensino irá realizar exames laboratoriais solicitados por médicos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e em outros endereços de saúde da cidade. Tudo voltado à melhoria dos serviços prestados à sociedade.

A bem-vinda reaproximação dos agentes político-administrativos da Prefeitura de Santo André, da FMABC e da FUABC revela, mais do que o interesse dos três em trabalhar pela promoção da saúde pública, a maturidade de Paulo Serra, David Uip e Luiz Mário. Reduzir divergências, eliminar muros e construir pontes são fatores preponderantes para garantir o avanço econômico e social das sete cidades. Que o exemplo contamine outras instituições importantes localizadas no bloco, como o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, do qual São Bernardo e São Caetano seguem afastadas. A reintegração dos dois desgarrados será outra imensa vitória da regionalidade.