Petrobras bate recorde de produção de Diesel S10 com marca de 2,06 bilhões de litros em maio

15/06/2023 | 10:45



A Petrobras informou nesta quinta-feira, 15, que registrou, em maio, recorde mensal na produção de Diesel S10, chegando à marca de 2,06 bilhões de litros. Com esse resultado, a companhia superou o recorde anterior de produção de 1,93 bilhões de litros, alcançado em 2021.

Em nota, a estatal explica que o Diesel S10 tem teor máximo de enxofre de 10 partes por milhão. "Trata-se de um derivado estratégico para a companhia e para o país, por ser menos poluente e ter baixo impacto ambiental", destaca.

Segundo a empresa, com a maior utilização da capacidade instalada das refinarias, o recorde é fruto de melhorias operacionais constantes, otimização de processos e controle da produção, com objetivo de atender à demanda crescente do derivado.

As unidades de refino da Petrobras registraram, também em maio, a marca de 95% no porcentual de processamento.

O Fator de Utilização Total (FUT) das refinarias é o melhor resultado mensal desde julho de 2015. Em alguns dias, na segunda quinzena do mês, o nível chegou a superar os 99%.

O desempenho foi alcançado mesmo com paradas programadas de manutenção na RPBC (Cubatão, SP), Refap (Canoas, RS), Reduc (Duque de Caxias, RJ) e Replan (Paulínia, SP).