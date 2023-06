Dom Pedro Cipollini



15/06/2023 | 10:43



Segunda-feira, 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, mais especificamente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1974. Para marcar a data e mobilizar a sociedade para a importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos foi criado o Junho Verde, uma campanha que institui a celebração do mês temático como parte das atividades educativas na relação com o meio ambiente.

Esse projeto foi proposto ao Congresso Nacional pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e virou lei. Com o número 14.393/2022, a lei altera a política nacional de educação ambiental e, segundo o texto sancionado, tem como objetivo “desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais, para as presentes e futuras gerações”.

Por que a Igreja se preocupa com o meio ambiente? Porque a natureza, toda a criação, é obra de Deus. Deus quer que o ser humano habite a terra sendo feliz nela, que não a destrua. E fazer que a vontade de Deus seja respeitada é tarefa das pessoas de fé, da Igreja. E mais ainda, defender a vida.

A lei federal amplia a responsabilidade do poder público federal, estadual, distrital e municipal, que deve trabalhar em parceria com escolas, universidades, entidades religiosas, empresas, comunidades tradicionais, populações indígenas e outros segmentos para uma necessária reação: urge consolidar novos estilos de vida, em contraponto às ações e opções predatórias em relação ao meio ambiente.

A união de todos é fundamental para que seja alcançada a inadiável meta de controlar a poluição e a degradação dos recursos naturais. A campanha traz o conceito de ecologia integral, que sublinha o indissociável vínculo entre a dimensão social e os diferentes desafios ambientais.

Evoca-se a importância de lutar para que sejam efetivadas políticas públicas e legislações capazes de barrar a voracidade do extrativismo e enfrentar a hegemonia da lógica do lucro a todo custo. Esse extrativismo e essa lógica do lucro deixam consequências terríveis, de destruição e morte. Por isso, a sociedade precisa investir na consolidação de posturas coerentes com a salvaguarda do meio ambiente, sob pena de sofrer, de modo cada vez mais grave, as consequências de crimes ambientais, que tiram vidas.

A Campanha Junho Verde é, pois, uma iniciativa educativa e política de especial importância, convocando todos para a adoção de um novo estilo de vida, capaz de preservar a casa comum.

Tenha-se presente a afirmação do papa Francisco, em referência ao planeta Terra: “Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou”. A pauta da ecologia integral não pode ser simplesmente bandeira da militância política e ambiental. Deve ser compromisso também vinculado à autêntica vivência da espiritualidade, pois quem professa a fé cristã deve reagir a tudo que leva à deterioração humana e social.

Nesse sentido, a Campanha Junho Verde afirma que a atual crise ecológica tem raiz humana e cabe a nós revertê-la