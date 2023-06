Em apresentação no Real, Bellingham recebe camisa 5, que já foi de Zidane, e elogia francês

15/06/2023 | 10:18



Principal reforço do Real Madrid para a próxima temporada europeia, o meio-campista Jude Bellingham foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. O jogador inglês recebeu a camisa de número cinco, que já pertenceu a Zinedine Zidane, e aproveitou para fazer elogios ao francês.

"Eu já disse em muitas entrevistas como eu admiro Zinedine Zidane. Não estou tentando ser como ele. Estou apenas tentando ser o Jude. Mas, com certeza, é uma homenagem à grandeza dele", disse o jogador de apenas 19 anos, que vestia a camisa 22 nos clubes pelos quais já passou.

O reforço inglês afirmou também que vive o dia mais importante de sua vida. "Oi torcedores do Real Madrid! Agradeço a todos que estão presentes nesta sala, a todos que estão presentes no meia mais importante da minha vida, o dia em que chego ao melhor time do mundo", declarou Bellingham, que estava no Borussia Dortmund.

O inglês se destacou na Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a camisa da seleção inglesa. Desde dezembro, ele vinha sendo especulado nos grandes da Europa. Um dos primeiros a demonstrar interesse foi o Liverpool, que acabou desistindo nos últimos meses. Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique também teriam entrado na disputa.

No Real, ele terá a missão de substituir meio-campistas que fizeram história pelo clube espanhol nos últimos 10 anos, como Luka Modric e Toni Kroos. "A experiência deles é imensa e será ótimo jogar com eles. Serei como uma esponja ao redor deles, tentando 'roubar' tudo que puder deles", disse o inglês.

Na apresentação, Bellingham ganhou elogios do presidente do clube, Florentino Pérez, que tratou o reforço madrilenho como "um dos melhores jogadores do mundo". O dirigente destacou ainda que o inglês recebeu propostas de outros times, mas optou pelo time espanhol. "Ele está aqui porque é exatamente onde ele quer estar", declarou.

O meio-campista inglês se tornou o segundo reforço mais caro da história do Real, atrás apenas do meia belga Eden Hazard (115 milhões de euros). Ele superou até mesmo Cristiano Ronaldo, o quarto desta lista: 94 milhões de euros. O atacante galês Gareth Bale é o terceiro (100 milhões de euros).