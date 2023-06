Vítima de golpes na internet, Jadlog processa Facebook

Da Redação

Do 33Giga



15/06/2023 | 09:55



Golpistas na internet estão utilizando domínios falsos com o nome da Jadlog, empresa de transporte de cargas fracionadas e operadora logística de e-commerce. Os criminosos oferecem vagas de trabalho inexistentes e extorquir dinheiro de candidatos.

Tudo isso ocorre pormeio de páginas falsas em redes sociais, e-mail e mensagens de SMS. Os estelionatos vêm ocorrendo há cerca de dois meses e se intensificaram nos últimos 30 dias, alcançando até agora mais 100 casos identificados.

A Jadlog notificou extrajudicialmente a empresa Facebook Brasil, representante da Meta no país, sobre as páginas falsas. Contudo as páginas permanecem no ar.

Diante da situação, a transportadora está processando a Meta por meio de ação judicial com pedido de liminar para suspensão imediata dessas páginas no Facebook e Instagram, sob pena, na ocasião, de multa diária de R$ 1 mil.

A liminar foi deferida e a decisão entregue pessoalmemte na sede do Facebook Brasil no último dia 23 de maio. Mas a determinação judicial também não foi respeitada. Atualmente, a multa diária está em R$ 6 mil e pode chegar a R$ 15 mil.

Segundo o departamento judídico da Jadlog, a responsabilidade da Meta é baseada no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), nos próprios Termos de Uso e Políticas das plataformas, na Lei de Propriedade Intelectual, além do Código Civil e a Constituição Federal, que prevê a inviabilidade da imagem das pessoas físicas e jurídicas.

Além da ação judicial, a Jadlog comunicou os fatos à Polícia Civil de São Paulo e colaborará com as investigações no que for preciso. Espera-se que os responsáveis pela criação e manutenção dos perfis falsos em nome da empresa sejam identificados e responsabilizados.

A empresa também está atuando para evitar mais golpes e minimizar seus efeitos, por meio de alertas de fraude em seu site oficial e em suas páginas oficiais nas redes sociais.

A Jadlog reitera que realiza a comunicação na internet para informações e oportunidades de trabalho apenas em seus canais oficiais e não solicita nenhum tipo de pagamento para que os candidatos concorram às vagas ou para a liberação de cargas.

Jadlog: Detalhes dos golpes

Por meio dos domínios falsos @jadlog. gmail. com, jadlog_nordeste, jadlog_sul, jadlog_mg, jadlog_transportadora_ e jadlognorte, entre outros, e do e-mail jadlog.cv@ gmail.com, os golpistas oferecem vagas de trabalho inexistentes e solicitam pagamentos para que o candidato participe do processo seletivo.

Outro golpe é por meio de um link em mensagem SMS, alegando que há carga retida e que, para liberação, é necessário acessar o link e efetuar um pagamento. Além destes, os golpistas solicitam a contratação de um seguro, mediante pagamento, para que o motorista interessado se torne agregado da Jadlog.

As notícias sobre os primeiros golpes ocorreram há cerca de dois meses e os casos se intensificaram nos últimos 30 dias. Mais de 100 casos já foram identificados com pagamentos feitos pelas vítimas que variam de R$ 500 a R$ 1,2 mil.