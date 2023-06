Testamos: Roku Express 4K transforma qualquer televisão em Smart TV

Bianca Bellucci

15/06/2023 | 09:55



O Roku Express 4K chegou ao Brasil em abril deste ano. Trata-se de um gadget que transforma uma televisão comum em Smart TV. Tudo isso por R$ 399,90 – em paralelo, um aparelho de 32 polegadas novo varia de R$ 898 a R$ 2.599, segundo o comparador de preços Buscapé.

Desempenho do Roku Express 4K

Para começar a usar o Roku Express 4K é necessário conectá-lo a duas portas. A entrada HDMI serve para transmitir o conteúdo para a televisão. Já o USB é utilizado para dar carga ao gadget. Caso a TV não tenha uma porta USB disponível, é possível usar o adaptador que acompanha o kit e plugá-lo a uma tomada. Qualquer dúvida durante esta etapa pode ser sanada pelo manual impresso para lá de didático.

Uma vez que os cabos forem conectados, o guia de instalação aparecerá na tela – outro processo superfácil de seguir. Com o idioma escolhido e o login na rede Wi-Fi, o usuário estará liberado para escolher os serviços de streaming que merecem destaque no display inicial. Todos esses comandos podem ser realizados pelo controle que acompanha o Roku Express 4K ou via aplicativo dedicado para Android e iOS, que reproduz o controle no smartphone.

É válido destacar que o controle remoto facilita a navegação e conta com botões dedicados a quatro plataformas (Apple+, Disney+, Globoplay e Netflix), mas não traz a opção de regular o volume. Isso é possível pelo controle da própria televisão ou pelo aplicativo da Roku. Via app, o usuário também pode dar comandos por voz (compatível com Alexa, Siri e Google Assistente) e transferir o som para os fones de ouvidos conectados ao celular.

Em relação à oferta de serviços de streaming disponível, a biblioteca é robusta e contempla desde nomes populares entre os brasileiros (como Amazon Prime Video, Globoplay, Netflix, Spotify e YouTube) até plataformas nichadas (como Crunchyroll e Galinha Pintadinha). É possível instalar quantas opções desejar na tela inicial e organizar a ordem em que aparecem.

Um ponto negativo, por sua vez, é o esquema de tela infinita. Todos os menus do Roku Express 4K são exibidos em looping, voltando para o início sempre que se chega ao final – o que pode confundir o usuário, principalmente na hora de buscar conteúdo entre as categorias de aplicativos.

Raio-X do Roku Express 4K

Resolução de vídeo: 4K (até 2160p) ou Full HD (até 1080p)

4K (até 2160p) ou Full HD (até 1080p) Conexão: cabos microUSB e HDMI

cabos microUSB e HDMI Dimensões (L x A x P): 8,63 x 2,08 x 3,93 cm

8,63 x 2,08 x 3,93 cm Peso: 44,6 gramas

44,6 gramas O que anima: instalação fácil, biblioteca de apps robusta, boa experiência de vídeo e áudio, controle dedicado

instalação fácil, biblioteca de apps robusta, boa experiência de vídeo e áudio, controle dedicado O que decepciona: resolução 4K é compatível apenas com TVs 4K, tela infinita, controle não ajusta o som

resolução 4K é compatível apenas com TVs 4K, tela infinita, controle não ajusta o som Preço: R$ 399,90

R$ 399,90 Site oficial: https://bit.ly/43CPWBR

Vale a pena?

O Roku Express 4K é o irmão mais novo do Roku Express – gadget lançado em 2020. A principal diferença entre eles está na qualidade de imagem. O mais antigo é compatível com HD e Full HD, enquanto o mais recente pode fazer streaming em 4K e com cores em HDR. Além disso, o primeiro oferece conexão Wi-Fi de banda única e o segundo, de banda dupla, entregando maior estabilidade.

A questão é que a resolução 4K apenas é exibida caso a TV seja compatível com tal qualidade. Se o usuário tiver uma televisão mais antiga, significa que o diferencial será inútil. Sendo assim, como o Roku Express oferece praticamente a mesma experiência de uso, pode ser uma boa optar por ele. Até porque o irmão mais velho tem preço sugerido de R$ 299,90 – economia de 25%.