PCD: Novo Citroën C3 parte de R$ 52.375 com medidas do governo

Da Redação

Do 33Giga



15/06/2023 | 09:55



O Novo Citroën C3 para clientes PCD ficou mais acessível. Os valores do modelo para esta modalidade de compra foram reduzidos após as medidas do Governo Federal de incentivo à indústria automobilística e podem, dependendo da documentação do cliente e estado de compra, partir de R$ 52.375 para a versão Live.

A redução foi adotada em toda a gama do Novo Citroën C3. O valor final do veículo pode variar conforme regras do estado onde a compra for feita e documentação de cada cliente, respeitando as isenções tributárias em cada caso.

A nova tabela para clientes PCD do Novo Citroën C3 passa a vigorar imediatamente e se manterá válida enquanto as medidas do Governo Federal estiverem vigentes.