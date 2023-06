Ramalhão derrota Real Noroeste e já é terceiro lugar no grupo 6 da Série D

da Redação



15/06/2023 | 09:32



O Santo André derrotou o Real Noroeste por 3 a 0, ontem à noite, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo, pela estreia no returno do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado, o Ramalhão chega aos 14 pontos, ultrapassa o Democrata, que tem 12, e agora está na terceira colocação no Grupo 6.

Foi a segunda vitória consecutiva do Santo André sobre o adversário capixaba. No encerramento do primeiro turno, sábado, os ramalhinos já haviam derrotado o Real Noroeste por 2 a 0, no Estádio Bruno Daniel, domínio andreense.

Na partida de ontem, os visitantes não deixaram os donos da casa criar expectativas. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Josiel roubou a bola após desentendimento da zaga adversária e tocou para Vitinho chutar rasteiro, sem chance para o goleiro Neguete: 1 a 0 para o Ramalhão.

O Real Noroeste sentiu o golpe. Sete minutos depois, Caça-Rato jogou contra o patrimônio. Ao tentar interceptar cruzamento de Josiel, o atacante atrapalhou o goleiro do próprio time e desviou para dentro da meta: 2 a 0 para o Santo André.

No segundo tempo, o técnico Matheus Costa alterou a maneira de o Ramalhão jogar. O time adotou postura defensiva, atraindo o Real Noroeste e explorando os contra-ataques. A estratégia deu certo. Aos 28 minutos, após nova falha da zaga, Alexiel dominou na entrada da área, avançou e tocou por sobre o goleiro Neguete: 3 a 0 para o Ramalhão.

O Santo André volta a campo no sábado, no Brunão, às 15h, podendo superar o vice-líder Athetic, que tem 16 pontos. Já o Real Noroeste, que caiu para a lanterninha do Grupo, com 4, encara o Resende no Estádio do Trabalhador, na cidade fluminense, nos mesmos horários e data.





TENSÃO

A imprensa capixaba noticiou confusão no treino do Real Noroeste 24 horas antes do compromisso com o Ramalhão. Segundo o jornal A Gazeta, o presidente do clube, Flaris Rocha, fez disparo de arma de fogo para o alto para amedrontar atletas que reclamavam de atraso em salários e direitos de imagem. Polícia precisou ser acionada.