BCE eleva taxas de juros em 25 pontos-base para combater inflação, como esperado

15/06/2023 | 09:29



O Banco Central Europeu (BCE) decidiu elevar suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 15, à medida que a inflação na zona do euro segue persistente e bem acima da meta oficial de 2%.

Com a decisão, a taxa de refinanciamento do BCE passará de 3,75% a 4%, a de depósitos, de 3,25% a 3,50%, e a de empréstimos, de 4% a 4,25%. O ajuste veio em linha com a expectativa de analistas.

Segundo o BCE, a inflação na zona do euro tem desacelerado, mas deverá continuar "muito alta por muito tempo". "Futuras decisões vão garantir que as taxas de juros sejam levadas a níveis suficientemente restritivos para garantir o retorno oportuno da inflação à meta de médio prazo de 2%", disse o BCE em comunicado.

O Banco Central Europeu disse ainda que vai continuar dependendo de dados futuros para definir o nível dos juros e por quanto tempo durará sua postura restritiva.